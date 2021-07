NEL SANNIO DUE GIORNATE DEDICATE AI RADIOAMATORI DI BENEVENTO

Lo scorso fine settimana si è svolta, presso il Belvedere del Sannio di San Marco ai Monti, una due giorni radioamatoriale organizzata dalla sezione di Benevento della Associazione Radioamatori Italiani patrocinata dal Comune di Sant’Angelo a Cupolo e dalla pro-loco di San Marco ai Monti.

L’iniziativa ha avuto due aspetti fondamentali: E’ stato diffuso “on air” il nominativo speciale II8BEN “Antichi Egizi a Benevento” con lo scopo di far conoscere ai molti radioamatori italiani ed anche ai tanti che hanno collegato II8BEN da altre Paesi d’Europa, la storia del culto di Iside a Benevento, una delle tantissime particolarità storiche poco note della nostra città che solo pochi posti al mondo possono vantare.

L’altro scopo della manifestazione è stato quello di allestire una stazione radio mobile in un posto strategico per le radiocomunicazioni della nostra Provincia, nell’ambito della struttura ARI-Radio Emergenza, per testare, come è stato fatto già negli anni passati in altre zone del Sannio, la capacità e l’efficienza di tale struttura da utilizzarsi nel caso, speriamo remoto, di calamità che possano pregiudicare i normali canali di comunicazione.

E’ bene ricordare che il “codice delle comunicazioni elettroniche” all’articolo 134, nel definire l’ambito di attività dei Radioamatori, recita : “L’attività di radioamatore consiste nell’espletamento di un servizio…” definendo l’attività radioamatoriale come “servizio” e all’articolo 141 “L’Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall’articolo 134”.

In questa ottica la sezione ARI di Benevento ha già prestato servizio “sul campo” in alcune zone colpite da disastri naturali (come il terremoto dell’Aquila o quello delle Marche) ma anche per l’assistenza ad alcune gare ciclistiche o podistiche svolte nella nostra Provincia.

A margine della manifestazione c’è stata la simpatica “intrusione” di un gruppo di bambini che, vinta la prima timidezza, si sono divertiti a collegare alcune stazioni che si sono prestate volentieri con puro “Ham Spirit”, come si definisce lo spirito che dovrebbe contraddistinguere tutti coloro che praticano questo nobile hobby, a fare da corrispondenti ai novelli piccoli radioamatori.

Al termine della manifestazione si sono “messi a log” circa 500 collegamenti con stazioni italiane ed europee che riceveranno la cartolina QSL speciale creata per l’occasione.

Il Presidente della Sezione ARI di Benevento

Pietro De Napoli