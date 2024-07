NOI MODERATI. REPLICA A QUANTO ACCADUTO IN CONSIGLIO PROVINCIALE LO SCORSO VENERDI’

Antonio Puzio in una nota sostiene: “Il Centro Destra necessita di linearità e di coerenza. Quanto accaduto in consiglio provinciale venerdì scorso non è passato inosservato nella colazione e soprattutto tra la base elettorale del centro destra. L’astensione di FDI su un ordine del giorno di rilevanza politica mortifica gli ideali e l’azione del centro destra. Ho riferito anche ai vertici regionali e nazionali del mio partito quanto accaduto. Chiederò ai segretari provinciali dei partiti della coalizione sannita di incontrarci per chiarire la posizione di ognuno di noi rispetto a coloro che ci hanno votato alle politiche e alle provinciali , in vista dei futuri appuntamenti elettorali. Rischiamo che i voti del Centro Destra ed in particolare della destra storica confluiranno nel partito dell’astensione perché sul piano locale non si riconoscono nel trasversalismo. Noi Moderati siamo in campo per garantire un’azione politica seria.”