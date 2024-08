Nomina Reale, Zollo (FI): “Inopportuna sua permanenza all’Asi. Scelga se fare il revisore del conti o il politico”

“Apprendiamo della recente nomina di Antonio Reale a vicesegretario provinciale del partito Noi di Centro (NdC), una scelta che suscita molte perplessità. Reale è stato designato, solo pochi mesi fa, revisore dei conti del consorzio ASI, un incarico che richiede un elevato livello di responsabilità e trasparenza. Con la sua nomina a vicesegretario provinciale di NdC, ruolo chiaramente politico, emergono seri dubbi sulla compatibilità morale e politica tra questi due incarichi. La sovrapposizione di tali ruoli può facilmente generare conflitti di interesse, compromettendo l’imparzialità indispensabile per svolgere le funzioni di controllo all’interno dell’ASI. È lecito chiedersi: chi controllerà il controllore? Reale deve scegliere se fare il revisore dei conti o il politico. Riteniamo fondamentale preservare l’integrità delle istituzioni e dell’ASI, mantenendo chiari i confini tra ruoli amministrativi e politici per garantire un’efficace governance territoriale. Questa vicenda non fa che sollevare ulteriormente la questione morale nella gestione politica a Benevento da parte del gruppo che fa capo a Clemente Mastella”, così Stefano Zollo, dirigente provinciale di Forza Italia