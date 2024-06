OSPEDALE SANT’ALFONSO, SENATORE MATERA “BASTA INDUGI ED EQUILIBRISMI, E’ IL MOMENTO DI AGIRE”

“E’ il momento di rompere ogni sorta di indugio e di equilibrismo: si impone con la massima urgenza la necessità di chiedere un incontro al Governatore della Campania Vincenzo De Luca. La ipotesi di una chiusura del Pronto Soccorso negli orari notturni è cosa da scongiurare dal momento che rappresenterebbe un gravissimo pregiudizio alla tutela della salute delle Comunità interessate”.

Così il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera.

“In occasione del Consiglio comunale aperto di Sant’Agata de’ Goti che si ebbe due mesi fa, per la precisione in data 15 Aprile, sulla questione del Sant’Alfonso, il sindaco Salvatore Riccio, su unanime mandato del Consiglio comunale, si era assunto l’onere di chiedere un incontro al Governatore De Luca: da allora non abbiamo avuto notizie, non abbiamo avuto riscontri. Ora è il momento, lo ribadisco, di agire con la massima urgenza. Io ci sono e sono pronto ad essere in prima linea in questo momento che deve vedere tutte le componenti istituzionali ed associative, nessuna esclusa, coinvolte in modo vero e pieno. Allo stesso tempo – ancora il Senatore Matera – rilancio pure l’altro punto che era emerso ad esito del Consiglio comunale aperto, su proposta del consigliere Valentino, ovvero quello relativo alla opportunità di valutare un ricorso al Tar per la mancata attuazione del Decreto 41. E’ il momento di iniziative istituzionalmente forti, atteso anche come l’incontro che si ebbe con la Dirigente Morgante, promosso dal sindaco Mastella e con il coinvolgimento di pochi sindaci, è stato del tutto infruttuoso. Non c’è più tempo da perdere e, soprattutto, non v’è più margine per fare sconti politici a chicchessia!”