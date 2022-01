Parisi “Chiediamo al Governatore De Luca di posticipare apertura scuole di almeno quindici giorni”

“Stiamo assistendo ad una impennata dei contagi che è allarmante, preoccupante. Come Coordinatore provinciale dell’Anci Benevento chiedo al Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di prorogare la chiusura delle scuole di almeno quindici giorni al fine di consentire, in questo periodo, di intensificare la campagna vaccinale”.

Così Domenico Parisi, vertice sannita dell’Associazione nazionale Comuni italiani nonchè sindaco di Limatola.

“Nel territorio regionale della Campania i casi giornalieri di Covid, con riguardo alla popolazione generale, nell’arco di appena un mese, sono aumentati di oltre venti volte. Nel nostro Sannio, ancora, registriamo parimenti un aumento che è stato esponenziale, vertiginoso. Purtroppo, stiamo assistendo anche ad una crescita dei ricoveri causa Covid nella fascia pediatrica. Per questo riteniamo, dopo aver condiviso questa posizione con il Presidente regionale Anci, Carlo Marino, sia cosa ragionevole posticipare la riapertura delle scuole e sfruttare questo arco temporale per procedere alle somministrazioni nella fascia dei bambini. Questo per proteggere loro stessi e per evitare che divengano vettore, a loro volta, nelle rispettive famiglie”