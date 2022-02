Potere al Popolo lancia una petizione per mettere in sicurezza la SP 109 “Vitulanese”

Nella giornata di Domenica 6 febbraio Potere al Popolo lancerà una petizione per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 109, comunemente nota come “Provinciale Vitulanese”, la quale rappresenta la principale strada di collegamento tra i paesi della Valle Vitulanese e che versa in uno stato di incuria allarmante e presentando diverse criticità in diversi suoi tratti.

La prima giornata di raccolta firme sarà appunto Domenica 6 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 11.30 in Piazza Principessa Del Piemonte, nel comune di Cautano (BN). Contestualmente alla raccolta firme, sarà possibile aderire a Potere al Popolo ed entrare a far parte dell’assemblea territoriale di Benevento e Provincia.