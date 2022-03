Prevenzione Oncologica: l’Asl con i Comuni per effettuare esami di screening sul territorio

Riprende lunedì il tour per la prevenzione oncologica a cura dell’Asl Benevento e della Regione Campania che vedrà la presenza di un poliambulatorio mobile attrezzato per l’effettuazione gratuita di esami e per ottenere informazioni sulla prevenzione dei tre principali tumori che colpiscono la popolazione: della mammella, dell’utero e del colon retto.

“La pandemia ha sicuramente causato un rallentamento delle attività – dichiara il DG dell’Asl, Gennaro Volpe – ma noi stiamo lavorando già dall’anno scorso per recuperare il ritardo per la prevenzione che riveste una importanza assoluta. Abbiamo acquisito la disponibilità dei Comuni e dalla prossima settimana i nostri sanitari accoglieranno presso le varie piazze individuate, le persone che rientrano nei vari target, per effettuare gli esami di primo livello per la prevenzione dei tumori della mammella e dell’utero e per ritirare il Kit per la prevenzione del tumore del colon retto. Bisogna tener presente – sottolinea Volpe – che l’individuazione della patologia in uno stadio precoce consente di intervenire efficacemente evitando l’evoluzione della malattia.”

Si parte da Benevento, lunedì 4 aprile, con la prima tappa al rione Capodimonte, seguiranno altre 17 piazze dove le persone che rientrano nei specifici target di età, potranno ottenere gli esami previsti e le adeguate informazioni.

Lo screening del tumore del collo dell’utero è rivolto alle donne di età compresa tra 25 e 64 anni che potranno effettuare il pap test; per la prevenzione del tumore della mammella potranno sottoporsi all’esame mammografico le donne che rientrano nella fascia d’età 50-69 anni; infine, il percorso di prevenzione del tumore del colon-retto è rivolto agli uomini e alle donne di età 50 – 74 che potranno ritirare il kit per il test del sangue occulto nelle feci.