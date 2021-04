Progetto “Fuoriclasse dello Sport” al Liceo Rummo Benevento

Fuoriclasse dello sport e un progetto nato valorizzare lo sport Campano e le sue eccellenze . Tale iniziativa nata con delle classi del Liceo Scientifico Rummo ( Dirigente Scolastico Dott.ssa Annamaria Morante) e coordinato dal Prof. Giuseppe Petito (docente di Scienze Motorie) promuove la cultura e i valori dello sport, straordinario fattore educativo e di presidio socio culturale, il tutto tramite interviste ed interventi di personaggi nazionali dello Sport e della Cultura.

Nei primi incontri già svolti in via DAD dopo un’introduzione curata dal docente Giuseppe Petito i ragazzi hanno intervistato la Campionessa e maestra di scherma Francesca Boscarelli, Consigliere del Comitato Regionale Feder scherma Campania, tantissimi sono stati gli argomenti affrontati ma obiettivo principale è stato quello di trasmettere :La lealtà del comportamento, il cui unico scopo è quello di raggiungere la massima espressione delle capacità naturali della persona; Il rispetto delle regole; La manifestazione ed il controllo di una sana competitività, che nulla ha a che fare con la violenza e l’inganno; La solidarietà e l’amicizia tra praticanti, con il ricorso naturale e spontaneo al “fair play” ed al “self control”; La capacità di scegliere e di adottare stili di vita anche non omologati a quelli dei coetanei; Lo sport come integrazione di diverse culture, religioni, strati sociali, livelli d’istruzione e come coinvolgimento di tutti.

Prossimi incontri

Giovedi 15/ 04/2021 ore 9:10 incontro con:

Dott. Lorenzo Di Dieco

Responsabile produzione rai documentari,20 anni trascorsi nel settore dei Media con specifiche competenze (senior) nella gestione di relazione con i media, gestione rapporti esterni, istituzionali e commerciali. Grande esperienza gestione ufficio stampa e specifiche competenze nell’ideazione, produzione e promozione di campagne stampa, web e forma televisivi sia tradizionali che “web nativi”.

Giovedi 15/04/2021 ore 11:20 incontro con

Gerado Mauta e Silvia Russo

Gerardo Mauta e Silvia Russo vicecampioni italiani assoluti in salsa, bachata e merengue

Medaglia di bronzo nella combinata caraibica

Medaglia d’oro nella disciplina Caribbean show dance.