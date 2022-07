Progetto O.RI. del Sannio, prima giornata dimostrativa a Pietraroja

“Sistema di Gestione Integrata dell’Allevamento Ovino Sannita per migliorare il benessere, la produttività e la sostenibilità” è questo il tema della giornata dimostrativa O.Ri. del Sannio che si svolgerà giovedì 28 alle ore 10.00, presso l’azienda Colantone Cristina “I Rampuni”, a Pietraroja.

L’evento si svolge nell’ambito delle attività divulgative e promozionali previste dal progetto finanziato dal PSR Regione Campania, Misura 16.1 azione 2 a sostegno di progetti operativi di Innovazione.

L’appuntamento sarà l’occasione per una vera e propria lezione in campo in cui vedere e toccare con mano la biodiversità vegetale dei prati pascolo del territorio sannita; osservare l’innovazione tecnologica della mungitura e l’adeguamento funzionale dei processi produttivi; riconoscere i difetti di pasta e crosta del formaggio e valutare la differenza qualitativa del pecorino sannita prodotto dal progetto O.Ri. del Sannio.

Alla visita aziendale e del caseificio farà seguito il seminario di approfondimento a cura del Prof. Ettore Varricchio – professore associato dell’Università degli Studi del Sannio, Dipartimento Scienze e Tecnologie – che, assieme al team di ricerca del DST – illustrerà i risultati delle analisi chimico-nutrizionali dei foraggi e le analisi microbiologiche del latte e del formaggio.

Il seminario vuole essere un momento di incontro e di dibattito aperto a tutti i partecipanti.

Interverranno Luciano D’Aponte, Responsabile promozione Agroalimentare della Regione Campania e Pasquale Spitaletta, Direttore della CIA Benevento.

Il Progetto O.Ri. del Sannio, di cui CIA Benevento è capofila, si pone l’obiettivo ambizioso dell’impatto sociale territoriale per i benefici che può apportare all’intero Sannio. Per questo la giornata dimostrativa si concluderà con una degustazione guidata di prodotti tipici dell’appennino sannita, con un momento di sinergia e integrazione tra filiere agroalimentari del territorio.