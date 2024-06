PRONTO SOCCORSO S.AGATA DE’ GOTI. MORTARUOLO: “HO CHIESTO AL PRESIDENTE DE LUCA MAGGIOR IMPEGNO DELLA REGIONE”

“ , presso la Provincia di Benevento, si è tenuta un’audizione della Commissione Aree Interne della Regione Campania.

In apertura dei lavori, ho portato all’attenzione dei presenti il tema della chiusura notturna del pronto soccorso di Sant’Agata de’ Goti. Così Erasmo Mortaruolo, Consigliere regionale della Campania.

La sanità è un tema centrale per le nostre aree interne. Proprio , nel corso di una interlocuzione telefonica con il Presidente De Luca, ho richiesto un maggiore impegno da parte della Regione riguardo a questa questione.

Alla luce del percorso che abbiamo intrapreso per la salvaguardia di quel presidio, non dobbiamo vanificare l’enorme lavoro svolto negli anni, culminato nel DCA 41/2019.

Non fu semplice garantire l’apertura del “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori”, ma grazie alla sinergia istituzionale riuscimmo a ottenere quel decreto.

Attuarlo è un dovere per Sant’Agata, per la comunità caudina e per tutta la Campania”.

