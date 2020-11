Roma, 27 nov. (Adnkronos) – Stoccata di Alessandro Di Battista a Vito Crimi, via Facebook. Il capo politico del M5S questa mattina ha scritto un lungo post su Facebook, motivando quanto accaduto in Puglia e precisando che il M5S in realtà non sarebbe entrato nella giunta Emiliano, ma non si sottrae al confronto politico. “Vito – fa capolino Di Battista tra i tanti commenti postati in risposta a Crimi – Forlani deve averti preso l’account. Controlla”.