QUALITÀ DELLA VITA 2021, BENEVENTO PRIMA IN CAMPANIA. PERSE SETTE POSIZIONI

Benevento, in termini di qualità della vita nella classifica 2021 stilata da “Il Sole 24 ore” perde 7 posizioni e si piazza all’86esimo posto, ma raggiunge il primato in vetta ai capoluoghi della regione Campania.

Il capoluogo sannita è seguito da Napoli, al posto numero 90 sale di 2 posizioni e Salerno che di posizioni me guadagna 4 portandosi all’89esimo posto. Crollo a -9 per Avellino che scende al 93esimo posto. Chiude Caserta alla 100esima posizione.

Un primato che Benevento raggiunge e guadagna in termini di qualità della vita, in tutti i settori e nei vari ambiti analizzati nell’arco dei 12 mesi dell’anno 2021 in beni e servizi erogati, forte sulle imprese al femminile con numeri incoraggianti di quote rosa e basso numero di violenze e criminalità denunciate.