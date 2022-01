Quirinale: ‘Coraggio Italia’ prepara strategia su Colle, Brugnaro vede Di Maio**

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – ‘Coraggio Italia’ ‘apre le danze’ nel centrodestra in vista della partita del Colle, riunendo all’ora di pranzo tutti i suoi parlamentari nell’Auletta del palazzo dei gruppi di Montecitorio. Arrivati a Roma, Giovanni Toti e Luigi Brugnaro hanno fatto il punto della situazione insieme al capogruppo alla Camera di ‘Ci’, Marco Marin e all’ex ministro Gaetano Quagliariello. Poi hanno incontrato Matteo Salvini per capire qual è il percorso che il leader della Lega ha in mente per portare il centrodestra all’elezione del nuovo capo dello Stato. L’incontro, durato un quarto d’ora, si è tenuto negli uffici romani della Regione Liguria, quartier generale del governatore Toti nella Capitale.

Al termine del summit con Salvini, Toti e Brugnaro si sono recati alla Camera per sondare gli umori dei propri deputati e senatori convocati in una sorta di plenaria. In apertura dei lavori dell’assemblea, Marin ha annunciato tra gli applausi l’adesione al gruppo della Camera dell’ex M5S ora nel Misto Lucia Scanu. Con la new entry ‘Coraggio Italia’ può contare su 22 deputati e 9 senatori, che insieme ai delegati regionali (lo stesso Toti) formano un pacchetto di 32 voti da ‘spendere’ per la corsa quirinalizia. Nel corso della riunione congiunta, raccontano, si sta lavorando a un documento unitario sulla linea politica da tenere nei prossimi giorni, con un passaggio dedicato proprio al Colle. In serata, apprende l’Adnkronos, Brugnaro, anche in veste di sindaco di Venezia, ha in agenda un colloquio con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Il colloquio si dovrebbe tenere prima della riunione congiunta dei parlamentari M5S.