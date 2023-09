Quirinale: festa conclusiva centri estivi a Castelporziano con Mattarella

Roma, 29 set. (Adnkronos) – Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è svolta, nella Tenuta di Castelporziano, la festa conclusiva dei centri estivi per le persone con disabilità e per gli anziani. Si legge in una nota del Quirinale.

Ha condotto la manifestazione Tiberio Timperi. Le esibizioni dell’Associazione di promozione sociale Quattrotto, dei ragazzi dell’Istituto di Istruzione superiore Apicio Colonna Gatti di Anzio, la Peter Pan’s band e l’Associazione Oltre Tango, hanno animato la festa. Giunto alla sesta edizione, dopo la pausa di tre anni causata dal covid, il progetto – realizzato d’intesa tra il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, il Comune d Roma e la Regione Lazio – ha coinvolto strutture e associazioni del Comune di Roma e limitrofi. Complessivamente più di più di 20 mila persone, circa 700 questa estate, sono state ospitate da fine marzo a fine agosto nelle strutture balneari, nell’area del castello e nel parco della Tenuta all’interno del quale gli ospiti hanno effettuato visite naturalistiche.

La manifestazione, alla quale hanno preso parte più di mille persone tra disabili, anziani e accompagnatori, ha visto anche la partecipazione della Banda Musicale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale con la partecipazione del coro delle mani Bianche del 173° circolo didattico di Roma, l’esibizione equestre, la liberazione di rapaci da inserire in natura grazie al Raggruppamento dei Carabinieri Biodiversità, l’intervento di una unità cinofila e l’intervento di una squadra di paracadutisti del Primo reggimento Tuscania che si sono lanciati con fumogeni colorati e bandiere. Un saluto agli ospiti è stato rivolto dal Presidente Mattarella.