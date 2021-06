RDC: DE LUCA, ‘UTILIZZARE RISORSE PER FIGLI E SCUOLA’

“Tolta la quota da dare alle famiglie povere, io avrei preso quello che rimane degli 8 miliardi l’anno che impegniamo per il reddito di cittadinanza per dare queste risorse per

metà alle famiglie per ogni figlio, in modo da contribuire alla

crescita demografica del nostro paese, e per un’altra metà destinerei

le risorse al comparto scuola-università, per fare del nostro sistema

formativo italiano un sistema di eccellenza”. Lo ha detto il

presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

“La Guardia di Finanza – ha ricordato De Luca – ha individuato, in un

territorio ristretto della provincia di Napoli, 300 soggetti che

prendevano il reddito senza avere diritto. C’erano addirittura 7

detenuti. Possiamo fare i complimenti ai detenuti per il livello di

creatività che hanno raggiunto, complimenti meno convinti per chi ha

voluto questa misura sapendo che i 2,8 milioni utilizzati senza titolo

da questi 300 percettori abusivi non saranno recuperati mai più”.

(Zca/Adnkronos)