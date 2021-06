Recovery: Di Maio,’ ce la faremo, Governo ha forte leadership in Ue con Draghi’ (2)

(Adnkronos) – L’Italia sarà nelle condizioni di portare avanti il piano nazionale di ripresa e resilienza “se completeremo il processo di riforme e non c’è tempo da perdere, il decreto semplificazioni è il primo passo, a cui dobbiamo far seguire la giustizia per abbassare i tempi nel ramo civile”. Secondo il ministro Di Maio, l’economia non beneficerà solo del Pnrr e dei fondi europei, ma anche degli strumenti di welfare complessivi, come “l’assegno per le famiglie che hanno figli. Abbiamo approvato un concetto importate, che è un sostegno con un assegno unico, perché il rilancio dell’Italia passerà anche dalla crescita demografica”.