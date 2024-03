Regionali: Boschi, ‘in Abruzzo tutti con D’Amico, Basilicata e Piemonte? Ogni regione a sè’**

Roma, 1 mar.(Adnkronos) – “In Abruzzo siamo tutti convintamente a sostegno di D’Amico, ma ogni regione fa storia a sè”. Così Maria Elena Boschi di Iv ospite del Forum Adnkronos al Palazzo dell’Informazione sulla possibilità di accordi, già raggiunto in Abruzzo, anche nelle prossime regioni al voto, Basilicata e Piemonte. “Italia Viva decide sulla base dei candidati e soprattutto dei programmi per i territori e quindi vedremo cosa succederà in Basilicata e Piemonte, lì ancora è tutto aperto”.