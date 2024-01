Regionali: Tajani, ‘Bardi miglior candidato possibile in Basilicata’

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Vito Bardi è il miglior candidato possibile per la Basilicata e dobbiamo trovare un accordo per il candidato in Sardegna, ne stanno discutendo Fratelli d’Italia e Lega”. Lo ha detto a Radio anch’io il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Per la mia ricandidatura devo aspettare il Congresso di Forza Italia che eleggerà il segretario – ha aggiunto Tajani – Non posso prendere una decisione prima. Intanto rifletto sull’azione di Governo: sarebbe giusto impegnarsi in una campagna elettorale trascurando gli altri impegni?”.