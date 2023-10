Regione Campania. Martusciello (Fi):”Su amministrative un tavolo su scelta sindaci”

“Non ci apparenteremo con chi fa fughe in avanti. Lo dico con chiarezza: o apriamo un tavolo della coalizione per affrontare insieme le candidature a sindaco, scegliendo in anticipo e in accordo, oppure ci sentiremo liberi di stringere alleanze di centro che, come dimostrano le ultime elezioni, sono vincenti”. Lo riferisce in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, in relazione alle prossime scadenze amministrative. “Nel 2023 – ha sottolineato Martusciello – Forza Italia e’ stato l’unico partito della coalizione di centrodestra a presentare liste alle elezioni comunali e provinciali e, in alcuni comuni, ha vinto in solitaria. Di qui il ragionamento: o si costruisce la coalizione in anticipo e in accordo o, in caso contrario, siamo liberi di realizzare intese al di fuori di qualsiasi schema. Di certo – ha concluso il coordinatore forzista – non candideremo mai chi fa fughe in avanti”.