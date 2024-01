Riva: S.Licheri (M5s), ‘reso orgoglio e creato legame indissolubile con Sardegna’

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Gigi Riva è stato un simbolo del calcio e dell’Italia, ma soprattutto della Sardegna. Per tutti noi infatti, si tratta di una vera leggenda. Se ne è andato così a 79 anni uno degli attaccanti migliori della nostra storia”. Così la senatrice del Movimento 5 Stelle, Sabrina Licheri, durante il suo intervento in Aula al Senato in ricordo di Gigi Riva.

“Poche e precise le parole di Riva sulla Sardegna, ma che racchiudono l’essenza dello spirito sardo: ‘Mi sono accorto che pian piano quella terra mi stava dando quello che avevo perso: una famiglia’. E alla Sardegna degli anni ’60 Riva ha restituito orgoglio e dignità. Questo è il legame indissolubile che ci lega, che va al di là del calcio e rimarrà un tratto culturale indelebile per questa isola”, conclude.