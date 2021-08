ROSSANO INSOGNA : ” UNA VERGOGNA LE DICHIARAZIONE DI ANTONELLA PEPE “

Sono una vergogna le argomentazioni tirate fuori dalla Segretaria Provinciale del PD Antonella Pepe per colpire sul piano personale Raffaele Del Vecchio dopo il tentativo di gettare fango su Peppe Lamparelli che ben ha chiarito il senso della sua privata missiva. Siamo al metodo “Boffo”. Se fosse intellettualmente onesta la Pepe riporterebbe le frasi di chi, antimastelliano di ferro, non ha esitato nel passato, non per serietà e rispetto nei confronti di un alleato ma per tornaconto personale, a dichiarare ogni disponibilità nei confronti di pMastella, così come dovrebbe avere il coraggio di riportare gli irripetibili giudizi pronunciati anche in riunioni di organismi di partito all’indirizzo dei 5stelle da parte di autorevolissimi dirigenti e rappresentanti istituzionali del PD. La verità è che con questa macchina del fango questi dirigenti cercano di nascondere il fallimento di una linea politica che li ha portati all’isolamento e alla subalternità anche nei confronti di esperienze civiche che dettano la linea in quella sedicente coalizione: un PD che con questi dirigenti non ha avuto la forza di proporre un candidato Sindaco del partito intorno al quale chiamare a raccolta tutti i suoi iscritti, militanti ed elettori. Un PD che con questi suoi dirigenti ha invece deciso di continuare nella cacciata dei non allineati e nelle minacce della resa dei conti settembrina. Avremo tempo per chiarire tutto e la coerenza ed il comportamento di ognuno. Ma ad Antonella Pepe voglio dire: smettila di seminare zizzania e calunnie, di utilizzare fuori da ogni contesto dichiarazioni e missive dell’uno o dell’altro per continuare nella tua opera demolitrice. Da quando sei tu a coordinare il partito c’è stata una deflagrazione dei rapporti politici ed umani mai successa prima. Stai distruggendo tutto minando alla base quei principi di reciproco rispetto che anche nella dialettica politica più aspra sono stati sempre salvaguardati. E ciò lo dico da militante del PD già iscritto al partito per l’anno 2021 ( e sono 44 tessere) pronto a dare battaglia contro questo modo inaccettabile di fare politica.