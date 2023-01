Sabato a S.G. del Sannio presentazione del romanzo Emersione di Benedetta Palmieri.

Sabato 28 gennaio 2023 alle ore 19, presso la libreria Casa Naima (via Barone Nicola Nisco 35, San Giorgio del Sannio), si terrà la presentazione del romanzo Emersione di Benedetta Palmieri.

Sarà presente l’autrice, che ne parlerà con Enrica Leone.

L’incontro, pensato come un aperitivo letterario, sarà anche l’occasione per bere un bicchiere di vino.

IL LIBRO

Emersione, edito da Nutrimenti, segna il ritorno alla narrativa di Benedetta Palmieri, dopo i dieci anni di silenzio editoriale seguiti alla pubblicazione dei Funeracconti con Feltrinelli Editore.

Il racconto muove da un lutto improvviso e violento: la protagonista Hornby viene a sapere della morte del proprio compagno di un tempo, e questa notizia innesca nella donna un movimento imprevisto.

Quel lutto si porta dentro pure quello per la fine della loro storia, da lei mai del tutto elaborata; così come tanti altri piccoli e grandi lutti di varia natura: per pezzi di vita lasciati in sospeso, per il proprio lavoro di scrittura che stenta, per le emozioni sopite da tempo.

Il romanzo si sviluppa come un dialogo ideale con l’uomo, e procede scandagliando minuziosamente il dolore, ma non manca di aprirsi a nuove possibilità, di intravedere appunto un’emersione. Anche grazie al rapporto della protagonista con alcuni elementi vitali – siano essi luoghi (come Napoli, Stromboli, la Sicilia) o persone (come Nicola e Meri).

Un romanzo intimo e intimistico, che non manca però di avere uno sguardo pubblico, civile, su vicende drammatiche della storia di questo paese – come gli attentati a Falcone e Borsellino o gli anni di piombo.

Emersione è stato selezionato per il Premio Strega 2022, al quale è stato presentato da Alberto Rollo, che ne ha detto: “Palmieri racconta il suo inferno con voce tagliente, cruda, innamorata. Formicola tra le righe un’urticante intelligenza delle cose del mondo, soffia sulle pagine un desiderio di riscatto, che coincide con la stessa sostanza della scrittura, riscatto essa stessa, a fronte della cattiva marea del nulla”.

LA LIBRERIA

Casa Naima nasce con lo scopo di promuovere la cultura sul territorio nei suoi aspetti molteplici: letterari, musicali, enogastronomici.

È un luogo di presentazioni di libri, mostre d’arte e fotografiche, concerti acustici; di vendita di materiale tipografico realizzato a mano utilizzando materie riciclate (plastiche, tessuti, ritagli di carta e tutto ciò che ci può donare il bosco, come fiori foglie funghi). Ma è anche un incubatore di laboratori culturali e manuali, organizzati per tutte le età.

Vi è possibile consultare una selezione di libri usati o nuovi, accompagnando la lettura con una tisana, un caffè, un frullato o un centrifugato.

Vi si realizzano marmellate e prodotti da forno/pasticceria con ortaggi, farine e frutta coltivati da piccole aziende agricole certificate del territorio irpino e sannitico; i prodotti vengono preparati nel piccolo laboratorio della libreria e poi venduti in un angolo ristoro all’interno del locale.