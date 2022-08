San Pio e Clemente Mastella nella mappa delle persone più famose di ogni città

Il geografo finlandese Topi Tjukanov, esperto designer, ha realizzato una mappa interattiva che mostra qual è la persona più famosa nata in praticamente ogni città del mondo. Si è ispirato a un progetto pubblicato dal sito The Pudding, che aveva realizzato una mappa simile degli Stati Uniti considerando le persone più citate su Wikipedia in base al luogo di nascita. Tjukanov ha affinato la versione di The Pudding con alcuni accorgimenti: innanzitutto ha esteso la mappa a tutti i paesi del mondo e soprattutto ha introdotto una classificazione più accurata delle persone più note.

Si è servito di uno studio piuttosto recente, pubblicato un mese fa su Scientific Data e realizzato da alcuni ricercatori delle università parigine Sorbona e Sciences Po, della Columbia e dell’università di New York. Lo studio, pubblicato pubblicata dal POST, ha permesso di classificare le persone in base alla loro influenza e alla loro celebrità in diversi campi come la scienza, la politica, la cultura e lo sport.

