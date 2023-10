Sanità: Boccia, ‘grave definanziamento, governo uccide Ssn’

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “I numeri della Nadef ci dicono che cala la spesa per la sanità pubblica di due miliardi, ignorando le richieste dell’opposizione e smentendo lo stesso ministro Schillaci che aveva chiesto almeno 4 miliardi per la manovra. Le stime del valore della spesa sanitaria rispetto al Pil ci dicono che dal 6,6 del 2023 passeremo al 6,1 del 2026”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“Questo significa che non c’e nessun investimento per la sanità pubblica, e nella Nadef solo l’annuncio vago di risorse per il personale sanitario. Che è carente in tutta Italia, anche in regioni del Nord come Veneto, Lombardia e Emilia, o nel centro la Toscana, che fino a poco tempo fa avevano standard di eccellenza. Mancano i medici e soprattutto gli infermieri. Liste di attesa sempre più lunghe e tante, troppe rinunce di esami e screening oncologici da parte dei cittadini. Tutto questo ci racconta che sta continuando il definanziamento del servizio sanitario nazionale e che questo governo sta uccidendo la sanità pubblica”.