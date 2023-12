Sannio Valley e Geolumen annunciano una collaborazione strategica per stimolare l’innovazione e lo sviluppo nel Settore Tecnologico

Sannio Valley, l’associazione dedicata alla promozione dello sviluppo socio-culturale ed economico nel Sannio e nelle aree interne della Campania attraverso l’innovazione digitale, ha il piacere di annunciare la firma di un accordo di collaborazione strategica con Geolumen, azienda leader nel settore dell’illuminazione intelligente.

L’accordo, sottolineato da una cerimonia di firma tenutasi ieri, 4 Dicembre 2023, presso la sede di Geolumen, in Contrada Piano Cappelle a Benevento, segna l’inizio di una partnership finalizzata a promuovere l’innovazione tecnologica, lo sviluppo economico e la sostenibilità ambientale nei nostri territori.

Sannio Valley si impegna a svolgere un ruolo chiave nella guida delle iniziative di digitalizzazione nel territorio. La mission dell’associazione è costruire un ecosistema collaborativo tra imprese, istituzioni e enti di formazione per favorire l’insediamento di nuove imprese e lo sviluppo di quelle preesistenti.

Geolumen, azienda specializzata in soluzioni avanzate di illuminazione intelligente, porta la sua esperienza nel campo della tecnologia sostenibile. L’azienda è riconosciuta per l’innovazione nel design e nella produzione di sistemi di illuminazione all’avanguardia che riducono l’impatto ambientale e migliorano l’efficienza energetica, oltre alle soluzioni di elettronica a servizio dell’innovazione, non solo digitale.

Dichiarazioni Congiunte dei Presidenti:

Carlo Mazzone, Presidente Sannio Valley: “Questa collaborazione con Geolumen rappresenta un passo significativo verso la realizzazione della nostra visione per il Sannio. L’integrazione della tecnologia avanzata, dall’IoT all’elettronica a 360°, nella nostra strategia di sviluppo è fondamentale per costruire un futuro sostenibile e prospero.”

Mimmo Ialeggio, Presidente CdA di Geolumen: “Siamo entusiasti di unire le forze con Sannio Valley per portare soluzioni innovative nei nostri territori. La tecnologia può essere un catalizzatore per il cambiamento positivo, e attraverso questa collaborazione, miriamo a sostenere sempre più progetti innovativi, anche oltre il digitale”.

L’accordo, naturale formalizzazione di quasi 10 anni di attività in sinergia tra i singoli rappresentati, prevede la condivisione di risorse, competenze e conoscenze, oltre all’implementazione di progetti congiunti che favoriranno la crescita tecnologica e economica nella regione. Entrambe le parti sono fiduciose che questa collaborazione contribuirà significativamente allo sviluppo sostenibile e all’innovazione nella nostra Valley!