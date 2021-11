Scrittori: è morta Olghina di Robilant, ospitò il celebre spogliarello di Aiché Nana**

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – E’ morta, ad 87 anni, la contessa, giornalista e scrittrice italiana, Olghina di Robilant. Lo apprende l’Adnkronos. La contessa era figlia del conte Carlo Nicolis di Robilant, primogenito dei cinque figli del conte Edmondo Nicolis di Robilant e di Valentina Mocenigo, e di Caroline Kent. Cresciuta a Venezia, si trasferì a Roma nel 1958 cominciando l’attività di giornalista pubblicista e divenendo una delle grandi protagoniste del jet set romano. Proprio il 5 novembre di quell’anno, giorno in cui la di Robilant compiva 24 anni, divenne celeberrima la sua festa di compleanno nel ristorante Rugantino di Trastevere. Nel corso della serata ebbe infatti luogo il famoso spogliarello della ballerina turca Aïché Nana, che divenne il primo ‘scandalo’ della Dolce Vita romana e costituì lo spunto per il celebre film di Federico Fellini. Da tempo, Olghina di Robilant aveva lasciato la Capitale per trasferirsi in Toscana.