SCUOLA. DE LUCA: “POSIZIONE GOVERNO IRRISPETTOSA E OFFENSIVA PER LA CAMPANIA”

“Il Governo ha impugnato un’ordinanza della Regione Campania estremamente equilibrata e misurata. Le scuole in Campania si sono aperte tutte il 10 gennaio, tranne le elementari, le medie e le materne per una ragione di merito: essendo la fascia di

età più bassa e non vaccinata in misura ampia, ci è parso ragionevole

prendere due settimane di respiro per ampliare la campagna di

vaccinazione e avere poi la scuola in presenza con maggiore

tranquillità. Ci siamo trovati di fronte a una posizione irrispettosa

del Governo nazionale, offensiva per la Regione Campania e

incomprensibile”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania

Vincenzo De Luca, commentando il ricorso dell’Avvocatura dello Stato

contro l’ordinanza che rinviava la didattica in presenza in materne,

elementari e medie fino al 29 gennaio.

“Il Governo ha impugnato l’ordinanza della Regione Campania alle 22.15

di domenica sera, le scuole si aprivano il lunedì. In questo momento –

ha aggiunto De Luca – abbiamo in Campania 111 comuni nei quali non si

sono riaperte le scuole, abbiamo comuni e regioni che hanno prorogato

l’apertura dell’anno scolastico, come la Sicilia, abbiamo Palermo e

Catania nei quali i sindaci hanno fatto ordinanze non di limitazione

per le elementari, ma di chiusura totale. Il Governo nazionale non ha

impegnato nulla, a conferma del fatto che aveva interesse a fare solo

un’operazione propagandistica lunedì per poter dire che è tutto

aperto. La mia sensazione netta è che nella conferenza stampa fatta

dal Governo lunedì scorso l’unico obiettivo, quello sostanziale, fosse

quello di dimostrare ai cittadini italiani che in Italia va tutto

bene. L’economia è aperta, cresce, le scuole si aprono, non abbiamo

grandissime problematiche relative al Covid. L’obiettivo di quella

conferenza stampa era semplicemente questo e, dal mio punto di vista,

è stata una scelta totalmente demagogica e inaccettabile”.

