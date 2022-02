SCUOLA. DE LUCA, ‘SI VA VERSO NORMALITA’ NONOSTANTE IL MINISTERO’

“Per quanto riguarda la scuola, mi pare che stiamo anche qui uscendo progressivamente da problemi delicati.

Non grazie, ma nonostante il Ministero”. Lo ha detto il presidente

della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta

Facebook. “Non abbiamo condiviso con il Ministero alcune scelte – ha

ricordato De Luca – abbiamo contestato l’atteggiamento propagandistico

assunto dal Ministero il quale, in una conferenza stampa del 10

gennaio, ha detto che andava praticamente tutto bene in Italia. Era

una comunicazione falsa, perché il mese di gennaio è stato un caos in

tutta Italia. Abbiamo mandato al manicomio i dirigenti scolastici, le

famiglie, abbiamo verificato che le mascherine che dovevano arrivare

non arrivavano, i tamponi meno che mai, l’accordo con i medici di

medicina generale non esisteva e così via. Non grazie, ma nonostante

il Ministero, ci stiamo avviando verso la normalità”.