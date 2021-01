Scuola. Mastella:”Che si fa per quelli che non fanno la dad ?”

A tutti quelli che mi hanno assalito sulla storia della dad pongo un problema.

Non discuto sulla dad, anche se nel mondo della scuola, non io molti la contestano , ma il problema da me posto è un altro – scrive il Sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Lo sapete o non lo sapete che da noi quasi il 30 % dei ragazzi di Benevento non ha la dad. Io difendo loro e chiedo : cosa possiamo fare per loro ?

Per evitare dispersione scolastica e che finiscano si margini della società ragazzi anche dotati di talento .

Conosco il mondo della scuola, per averne fatto parte, quindi, ritengo le critiche a prescindere ingenerose e non in grado di decifrare quanto vado sostenendo : che si fa per quelli che non fanno la dad ?