Serie A, Milan-Monza 3-0, rossoneri calano il tris nel ‘derby’ lombardo

Milano, 17 dic. (Adnkronos) – Il Milan vince il ‘derby’ lombardo con il Monza 3-0, grazie ai gol di Giroud, del giovanissimo Simic all’esordio e di Okafor in una gara dove il portiere del Monza ha salvato almeno altre quattro nitide occasioni. La squadra di Pioli con questi tre punti sale a 32 in classifica riavvicinando la Juventus, seconda a 37 dopo il pari con il Genoa. Il Monza di Palladino resta invece a 21 punti. Rispetto alla trasferta persa contro l’Atalanta, il tecnico rossonero inserisce Florenzi al posto di Calabria squalificato e rilancia Kjaer al centro della difesa a quattro. Nel tridente offensivo ritorna Leao con Pulisic e Giroud, mentre nei tre di centrocampo la novità è rappresentata da Pobega al posto di Musah. Qualche novità anche in casa Monza rispetto alla vittoria con il Genoa. Palladino in difesa rilancia Caldirola con A. Carboni e D’Ambrosio. Pereira a centrocampo. In avanti c’è Colombo con Colpani e Dany Mota a supporto.

Il Milan parte fortissimo con Pulisic che crossa per Giroud che sfiora il vantaggio. Al 3′ il gol arriva con Reinjders che si inventa un grandissima rete, con un destro-sinistro in area che gli consente di saltare tre avversari prima del tocco di punta con cui batte Di Gregorio per l’1-0. I Monza, colpito a freddo, cerca di reagire ma Kjaer sventa su Colombo al 5′. Sale poi in cattedra Di Gregorio. Il portiere del Monza all’8′ salva su Theo Hernandez che non riesce ad angolare il sinistro da due passi con l’intervento dell’estremo difensore che si ripete al 28′ quando vola a deviare un tiro all’incrocio di Florenzi. Al 40′ ancora monumentale Di Gregorio su Florenzi con un intervento a mano aperta. Al 41′ il Milan raddoppia. Leao mette in mezzo un cross rasoterra per il giovanissimo Simic che in spaccata firma il gol all’esordio. Nel finale di primo tempo ancora rossoneri pericolosi. Al 44′ Pulisic rientra con il mancino per un tiro a giro che si stampa sotto l’incrocio ma non entra.

Nella ripresa il Monza prova a rimettere in piedi la gara, alza i ritmi e sfiora il gol al 61′: Pessina riceve un pallone in area e prova la girata. Tiro sporco e palla che arriva a Colpani all’altezza del dischetto tiro a giro e superlativo Maignan. Il Milan riprende a spingere e al 73′ ci prova Okafor ma è ancora pronto Di Gregorio che nulla può al 76′: Reijnders serve in mezzo all’area Giroud che spalle alla porta si inventa un tocco delizioso per Okafor che dall’altezza del dischetto infila Di Gregorio per il 3-0. All’81’ Var al lavoro per un tocco di Tomori in area su Maric. Viene però confermata la decisione presa sul campo dal direttore di gara, il signor Aureliano: nessun rigore per il Monza.