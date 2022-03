Snowboard: Coratti e Ochner conquistano podio numero 100 per Fisi in Cdm

Piancavallo, 13 mar. -(Adnkronos) – Italia ancora sul podio anche nella seconda giornata di gare a Piancavallo, in Friuli Venezia Giulia, nello slalom parallelo di snowboard a squadre di Coppa del mondo. La coppia formata da Edwin Coratti e Nadya Ochner, ha regalato alla Federazione Italiana Sport Invernali il centesimo podio stagionale complessivo sul massimo circuito, grazie al secondo posto alle spalle del duo austriaco Benjamin Karl e Daniela Ulbing.

Una big final sul filo del rasoio, che ha visto i biancorossi trionfare solo a due porte dalla fine per la prematura uscita di Ochner nel tentativo di recuperare terreno. Terzo posto al team Austria III formato da Alexander Payet e Sabine Schoefmann che ha sconfitto nella small final Marc Hofer e Lucia Dalmasso. I due azzurri hanno visto sfumare le possibilità di puntare al gradino più alto del podio, dopo una semifinale “fratricida” contro l’altro team italiano.

Per l’Italia si tratta del quinto podio nella disciplina in Coppa del mondo dopo l’ultimo arrivato due anni fa, proprio a Piancavallo. Prossimo appuntamento con la Coppa del mondo di parallelo mercoledì 16 marzo a Rogla, in Slovenia, penultimo appuntamento stagionale.