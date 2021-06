Sostenibilità: Coldiretti, ‘in Lombardia Giornata Gastronomia con 300 campioni gusto’ (2)

(Adnkronos) – La leadership nazionale, sottolinea Coldiretti, è confermata dal successo della dieta mediterranea, riconosciuta patrimonio immateriale dell’Unesco, che si è classificata come migliore dieta al mondo del 2020 davanti alla dash e alla flexariana, sulla base del best diets ranking elaborato dal media statunitense Us news & world’s report’s, noto a livello globale per la redazione di classifiche e consigli per i consumatori. “Una vittoria ottenuta -continua la Coldiretti- grazie agli effetti positivi sulla longevità e ai benefici per la salute, tra cui proprio la perdita e il controllo del peso, oltre a salute del cuore e del sistema nervoso, prevenzione del cancro e delle malattie croniche, prevenzione e controllo del diabete”.

“Un successo minacciato dai bollini allarmistici a semaforo che alcuni Paesi, dalla Gran Bretagna al Cile alla Francia, stanno applicando su diversi alimenti della dieta mediterranea sulla base dei contenuti in grassi, zuccheri o sale. I sistemi di etichettatura nutriscore e a semaforo sono fuorvianti, discriminatori ed incompleti e -conclude la Coldiretti- finiscono per escludere paradossalmente dalla dieta alimenti sani e naturali che da secoli sono presenti sulle tavole per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota neanche la ricetta”.