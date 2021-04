Spiagge: Gasparri, ‘bene decisione Regione Calabria su estensioni al 2033’

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Plaudo all’intesa che è stata raggiunta presso la Regione Calabria sulle concessioni balneari. Come hanno ribadito le autorità regionali bisogna applicare le norme nazionali che hanno esteso le concessioni al 2033. I comuni si devono attenere a questa norma. Non ci sono alternative”. Ad affermarlo in una nota è il senatore Maurizio Gasparri responsabile Settore Enti Locali di Forza Italia.

“La legge parla chiaro ed è stata ribadita più volte, anche in occasione dell’emergenza Covid, dopo che era stata approvata nella legge di stabilità 2019. Grazie alle autorità della Regione Calabria che hanno indicato la strada giusta, come io più volte avevo auspicato che avvenisse”, sottolinea Gasparri.