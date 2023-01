Sudtirol e Ternana: vista playoff. Battuti per 1 a 0 il Brescia e l’Ascoli. Nell’altro posticipo pareggio tra Cosenza e Benevento

Sudtirol-Brescia 1-0

Al Sudtirol i tre punti, al Brescia la contestazione dei tifosi. E’ Rover a regalare il successo agli altoatesini, condannando le rondinelle al settimo ko del loro campionato. La formazione di casa parte lanciata, ma la prima vera occasione è per gli ospiti che al 12′ sciupano clamorosamente la possibilità del vantaggio con Adorni, che fallisce un tapin facile facile. Il Sudtirol risponde al 20′ con la traversa colpita da Casiraghi, su calcio di punizione dai venti metri. Al 31′ il match si sblocca: travolgente azione di Masiello che si trasforma in incursore spingendosi nella trequarti del Brescia, da qui il passaggio per Rover che lascia sul posto Karacic e lascia partire un tiro che buca le mani al portiere Lezzerini. Nella ripresa i ritmi si abbassano ulteriormente: unico squillo delle rondinelle al 90′ con una bella conclusione di Ndoj che si infrange sulla traversa.

Ternana-Ascoli 1-0

La Ternana inizia come meglio non poteva il girone di ritorno. E lo fa battendo l’Ascoli con un gol di Palumbo. Per i rossoverdi si tratta di una vittoria storica, visto che mancava dal 2005. Per l’Ascoli giornata da dimenticare e contestazione degli oltre mille tifosi al seguito della squadra all’indirizzo di Bucchi. Decisiva la rete di Palumbo al 27′ su assist di Favilli. Il centravanti, così come Partipilo, salterà la trasferta di Reggio Calabria. Entrambi erano diffidati, sono stati ammoniti e dunque verranno squalificati.

