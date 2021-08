TORNANO LE OLIMPIADI DEI FORUM GIOVANILI

I prossimi 26, 27, 28 e 29 agosto saranno quattro giorni da cerchiare in rosso sul calendario per la comunità di Apice. Il paese che si affaccia sulla valle del MedioCalore si appresta infatti ad ospitare le “Olimpiadi dei Forum”, giunte alla loro sesta edizione.

Quattro giorni di sport, conoscenza del territorio, musica, socializzazione e divertimento. Un’invasione di ragazzi e ragazze provenienti da diverse zone della Campania animeranno l’evento. Un evento all’insegna della ripartenza attraverso lo sport e non solo, ci saranno momenti di confronto e di scambio di idee tra i giovani ragazzi partecipanti all’evento.

I ragazzi che parteciperanno alle “Olimpiadi” si cimenteranno in vari sport: pallavolo, Calcio a 5, Dodgeball, Laser Tag alcune delle tante attività sportive in programma. Ogni forum avrà i propri rappresentanti in ciascuna disciplina, e alla fine dell’evento verranno stilate sia la classifica generale che quella relativa a ciascuna disciplina.

L’evento è patrocinato da diversi enti: Comune di Apice, Centro Sportivo Italiano – Comitato di Benevento, Usd Apice, Pro Loco Apice, FIB Campania, Associazione Bocciofila di Apice, Associazione Italiana Dodgeball e Santa Maria Assunta e San Bartolomeo.

L’evento sarà organizzato rispettando tutte le normative anticovid e i partecipanti potranno partecipare solo se muniti di green pass.

“Ospitare ad Apice circa 150 ragazzi provenienti da ogni parte della provincia e della regione, ci riempie di orgoglio. L’occasione sarà ghiotta per pubblicizzare il territorio e farlo conoscere alle persone che verranno da fuori. Arrivare alla sesta edizione ci da grandi soddisfazioni, l’evento è diventato una tappa importante di tutti i giovani campani a cui ormai ogni estate non posso rinunciare. Sport, divertimento, aggregazione e socializzazione saranno assolute protagoniste, saranno segnale di ripartenza. Vi diamo tutti appuntamento dal 26 al 29 agosto ad Apice per la sesta edizione de LE OLIMPIADI DEI FORUM.”