TOUR MUSIC FEST. BAND “CLOUDIA” SELEZIONATA TRA FINALISTI

La band “Cloudia”, gruppo musicale proveniente dalle province di Caserta e Benevento, è stata selezionata fra i finalisti nazionali del “Tour Music Fest”, noto concorso musicale europeo aperto a cantanti, autori, band, rapper e dj emergenti.

“Cloudia” è un gruppo musicale pop, composto da Francesco Lista alla voce, Aniello Montella alle chitarre, Antonio Vitelli al basso e Raffaele Capriati alla batteria. La band nasce in Campania, più precisamente fra la provincia di Benevento, da cui provengono Francesco e Aniello, e quella di Caserta, dove vivono Raffaele e Antonio. Aniello, Raffaele e Antonio sono diplomati al conservatorio di Benevento (i primi due in musica classica e il terzo in musica jazz), mentre Francesco ha seguito studi linguistici presso L’Orientale di Napoli, studiando musica da privatista e coltivando la passione per la scrittura di canzoni.

Dopo diverse esperienze musicali precedenti, nell’agosto del 2021 i quattro hanno deciso di unirsi per dar vita ad un nuovo progetto, che presto porterà alla luce musica inedita a cui la band sta attualmente lavorando. Nel frattempo, i Cloudia suonano dal vivo un repertorio di cover prevalentemente pop, sia di artisti italiani che stranieri, oltre ad alcuni brani inediti. Tale scelta rappresenta chiaramente un compromesso, affinché la band riesca a farsi conoscere e a migliorare le performance dal vivo, in attesa di possedere un repertorio di soli inediti, che magari possa includere soltanto una minor parte di cover. Inoltre, nell’agosto 2022, i Cloudia hanno partecipato al contest “Santu Rock” di Arpaise (BN), classificandosi al primo posto; a ottobre 2022 la band è fra i 30 finalisti nazionali del “Tour Music Fest”, nella categoria “Band” e parteciperà alla finale nazionale in programma a fine novembre a San Marino.