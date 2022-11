TRASPORTI: AIR CAMPANIA AUMENTA LE CORSE E MODIFICA GLI ORARI

UNISANNIO aveva chiesto alla Regione alcuni adeguamenti per rispondere alle esigenze dei suoi studenti

Importante svolta nei trasporti pubblici per gli studenti UNISANNIO. L’AIR Campania, l’Azienda Regionale Trasporti, da lunedì 14 novembre ha previsto nuove corse per collegare Benevento con Napoli e i comuni sanniti e irpini. Modificati anche diversi orari per rispondere meglio alle esigenze degli studenti.

Le novità arrivano a valle di un’istanza avanzata dall’Università del Sannio alla IV Commissione Permanente del Consiglio Regionale della Campania Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti. L’Ateneo del Sannio ha rappresentato, infatti, le difficoltà dei suoi studenti nell’utilizzo del trasporto collettivo per mancanza di servizi in orari idonei agli spostamenti universitari e assenza di servizi dedicati. Reso noto anche uno studio effettuato dal mobility manager di ateneo, il prof. Mariano Gallo, sulle provenienze degli studenti iscritti e sui principali servizi di trasporto pubblico utilizzati. La ricerca evidenziava proprio margini di miglioramento del servizio con l’introduzione di piccoli correttivi agli orari e alcune corse aggiuntive.

“Molte delle nostre richieste – ha dichiarato il Rettore Gerardo Canfora – sono state accolte e da lunedì la comunità UNISANNIO potrà contare su un servizio di trasporto pubblico potenziato e adattato alle esigenze dei nostri studenti. Rivolgo un particolare ringraziamento al presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone che ha da subito compreso la validità delle nostre sollecitazioni contribuendo a fornire risposte concrete. Si tratta di un primo significativo passo verso il miglioramento dei collegamenti delle aree interne. Continueremo a lavorare in tal senso con la Regione Campania affinché sia sempre più agevole raggiungere le strutture universitarie nel centro di Benevento”.