UCRAINA. CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA, ‘FARE DI TUTTO PER PORRE FINE A GUERRA’

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, esprime “vicinanza al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Come politici e

rappresentanti dei cittadini della terza Regione d’Italia – sottolinea

una nota firmata dall’Assemblea legislativa campana – abbiamo il

dovere di porre in essere ogni azione, ogni iniziativa e ogni atto

nelle nostre possibilità perché si metta fine a tutto questo, non

possiamo accettare che, nel cuore dell’Europa, torni a materializzarsi

l’incubo di città sterminate, di morti innocenti, di esodi di massa di

cittadini costretti ad abbandonare le proprie case, la propria Patria.

La Campania, terra nella quale da sempre trovano terreno fertile i

valori di pace e di inclusione e dove vive una popolosa comunità di

ucraini perfettamente integrata e a cui esprimiamo tutta la nostra

solidarietà e vicinanza, non può assistere passivamente a quanto sta

accadendo”. Scrivono i consiglieri regionali campani: “Dobbiamo porre

fine a quelle immagini di donne e uomini disperati, di palazzi

sventrati, di sterminio e desolazione. Facciamo risuonare forte e in

tutto il mondo quanto sancito dall’articolo 11 della nostra

Costituzione, laddove è sottolineato a chiare lettere che l’Italia

ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri

popoli. E continuiamo senza sosta, ad ogni livello, ad adoperarci in

ogni maniera perché torni a regnare la pace”, conclude la nota.