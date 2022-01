Ue: Gentiloni, ‘bene discussione Eurogruppo su politiche bilancio, ora più ottimista’

Roma, 17 gen. – (Adnkronos) – “Penso che sia stata una discussione positiva” quella che si è avuta nell’Eurogruppo di oggi a Bruxelle sulla riforma del Patto di Stabilità e di crescita. Lo ha affermato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni in conferenza stampa al termine della riunione. “Ovviamente non traiamo alcuna conclusione – ha aggiunto – ma penso anche che ci sia la consapevolezza che non siamo in un nuovo capitolo di una vecchia storia, ma con sforzi sinceri per trovare un punto di incontro mi fa essere stasera più ottimista sul fatto che questa storia si possa scrivere assieme”,

Gentiloni ha concluso ricordando che “nelle prossime settimane la Commissione presenterà le sue linee guida sulle politiche di Bilancio 2023 e nei prossimi mesi trarremo le conclusioni e presenteremo le nostre proposte”