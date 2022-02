Continua la campagna vaccinale in Campania, anche se più a rilento i centri vaccinali smistati sul territorio regionale con il personale sanitario impiegato lavoro a regime e non arrestano le inoculazioni per prevenire il Covid-19.

Complessivamente alle ore 18:00 del 26 Febbraio 2022 risultano essere state effettuate in totale 4.702.368 vaccinazioni con prima dose, 4.189.700 con seconda dose e 3.387.845 con terza dose.

Le somministrazioni sono state in tutto 12.279.913.