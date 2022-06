Verso i referendum sulla giustizia. Webinar di approfondimento del Coordinamento del Forum dei Giovani della Provincia di Benevento

A pochi giorni dal voto per i referendum in materia di giustizia (i cittadini saranno chiamati ad esprimersi il prossimo 12 giugno, insieme alla tornata per le amministrative), Il Forum dei Giovani della Provincia di Benevento, con il patrocinio del Forum dei Giovani della Regione Campania, continua nel percorso comune di approfondimento dei principali temi di impegno civile e propongono una importante occasione di confronto, utile a comprendere meglio il contenuto dei cinque quesiti referendari e formarsi, in questo modo, un’opinione più consapevole in vista del voto.

Si terrà quindi domani venerdi 10 giugno alle 18:30 un webinar che vedrà la partecipazione di Vincenzo Casamassima, professore ordinario di diritto costituzionale all’Università degli Studi del Sannio, e dell’avv. Nico Salomone, segretario delle Camere Penali del Tribunale di Benevento, il quale ci aiuteranno a fare il punto della situazione anche a partire dalla loro esperienza in ambito giuridico.

Il webinar sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook “Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani – Provincia di Benevento”.