VIDEO. SUGGESTIVA CERIMONIA PER RICORDARE S.FRANCESCO DI SALES, PATRONO DEI GIORNALISTI

L’Arcivescovo di Benevento Mons. Felice Accrocca, ha avuto in giornata due appuntamenti con i giornalisti.

Prima, presso il palazzo arcivescovile di piazza Orsini, ha incontrato la stampa locale. Ha poi celebrato la Santa Messa in onore di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, nella cappella all’interno della Cattedrale di Benevento. Si è rinnovato il consueto appuntamento nel segno di San Francesco di Sales che proprio per il suo metodo di comunicazione, è divenuto patrono dei giornalisti e degli autori.

Il Pastore della Chiesa sannita ha ricordato che chi opera nella comunicazione deve convertirsi alla verità dei fatti, rispettarla, resistere alla tentazione di manipolare i dati, del sensazionalismo, convertirsi alla cronaca bianca, agire in conoscenza e coscienza.

Ai microfoni di TV7 l’Arcivescovo di Benevento, Mons. Felice Accrocca.