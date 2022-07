Volley. Sorteggiati i gironi della prossima stagione

Novità nei gironi di B2 2022/23, resi noti ieri dal Comitato Nazionale Fipav.

L’Accademia è stata infatti inserita nel Girone I a 14 squadre, un raggruppamento inedito, non solo per le giallorosse ma anche per la B2 stessa, in quanto composto da squadre esclusivamente del Lazio e della Campania. Ben otto infatti le compagini laziali, quasi tutte della provincia di Roma, mentre sono sei quelle appartenenti al Comitato Fipav Campania.

L’Accademia ritrova Pozzuoli, Pontecagnano e Volare Benevento, già avversarie lo scorso torneo, così come Vesuvio Oplonti Torre Annunziata (NA) e Ancis Villaricca (NA), neopromosse dalla Serie C, alle quali sono legati dolci ricordi nella stagione 2020/21 quando l’Accademia affrontò entrambe le formazioni nel campionato che culminò con la promozione in Serie B2 proprio ai danni del Villaricca. Per quanto riguarda invece le formazioni laziali, saranno avversarie dell’Accademia la Pallavolo Futura 92 Terracina, unica squadra della provincia di Latina, e ben sette squadre appartenenti alla città di Roma e provincia. Si tratta della Fonte Nuova Volley, del Volley4Us Colleferro, del Volley Friends Roma, dell’Ostia Volley Club, del Volleyrò Casal de Pazzi, della Polisportiva Talete e del Volley Group Roma.

Essendo ancora in piena fase di mercato, è sicuramente prematuro immaginare il livello del girone, ma non è difficile immaginare un raggruppamento competitivo e probabilmente anche molto livellato, con le prime due classificate che parteciperanno ai play off promozione e ben 4 retrocessioni in Serie C. L’Accademia intanto è alle prese da un lato con le operazioni in uscita ma soprattutto con le operazioni di rafforzamento dell’organico che nelle prossime settimane potrebbero portare alla corte di mister Ruscello quei tasselli mancanti per completare il roster che già da fine mese inizierà la preparazione in vista del nuovo campionato.