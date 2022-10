A TRE DOTTORANDE UNISANNIO IL PREMIO SPECIALE PARI OPPORTUNITÀ “CAPPABIANCA” DI START CUP CAMPANIA 2022

È targato UNISANNIO il premio speciale per la migliore idea d’impresa che promuova il principio delle pari opportunità e l’imprenditorialità femminile, assegnato durante l’evento finale della competizione Start Cup Campania 2022 “Mario Raffa”.

A vincerlo sono state Chiara Mulé, Federica Piccirillo e Marta Catillo, dottorande in Tecnologia dell’Informazione per l’Ingegneria dell’Università degli Studi del Sannio.

L’idea di Start up proposta, denominata “Cook & Eat at home”, nata nel corso “Dall’idea all’Impresa – Strumenti e metodologie per la creazione di StartUp”, organizzato dall’Ufficio di Trasferimento Tecnologico dell’Ateneo sannita nell’ambito delle attività di didattica avanzata del Dipartimento di Ingegneria (Dipartimento di Eccellenza) e tenuto dal Dott. Antonio Domenico Ialeggio, è valsa alle tre studentesse il Premio Speciale Pari Opportunità “Enza Cappabianca”.

La piattaforma di cook-sharing ideata vuole promuovere una nuova esperienza di social eating dedicata agli studenti universitari, per condividere pasti homemade e low-cost con una community di appassionati di cucina. Il cibo diventa in questo modo un mezzo per socializzare, risparmiare ed allo stesso tempo evitare lo spreco alimentare, promuovendo una rete virtuosa che promuova il consumo responsabile del cibo.

Grande soddisfazione da parte del Dipartimento di Ingegneria e dell’ateneo tutto, soprattutto per la significatività del premio ottenuto, dedicato quest’anno alla memoria di Enza Cappabianca, giovane studentessa dell’ateneo sannita, brillante start-upper e formatrice, recentemente scomparsa in un tragico incidente stradale.