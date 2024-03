Roma, 4 mar. (Adnkronos) – Se sono ottimista per le regionali in Abruzzo? “Sì, perché i cinque anni di presidenza Marsilio sono stati molto positivi in una regione dove c’è stata crescita economica e calo della disoccupazione. E dove, in accordo col governo Meloni, si è intrapresa la strada di realizzare infrastrutture di cui l’Abruzzo ha assoluto bisogno”. Così Lucio Malan, capogruppo di Fdi al Senato, intervistato dal Secolo d’Italia.