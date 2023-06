Acli Benevento: Stefania Ciullo eletta nel direttivo nazionale Acli Colf

Buone notizie dal congresso nazionale Acli Colf svoltosi a Pesaro nell’ultimo weekend: la coordinatrice di Acli Colf Benevento, Stefania Ciullo, è stata eletta membro del direttivo nazionale. Enorme soddisfazione è stata espressa dal presidente regionale Acli Campania, Filiberto Parente, e dalla presidente provinciale Maria Giovanna Pagliarulo: “Congratulazioni a Stefania Ciullo per la nomina, che è testimonianza del grande lavoro quotidiano svolto all’interno della nostra struttura”. Così la coordinatrice provinciale Acli Colf: “Questo traguardo si riflette nell’impegno costante che la nostra associazione pone sul territorio, a supporto delle famiglie e delle collaboratrici domestiche, rappresentando a pieno gli intenti della nostra missione”.

Con l’approvazione del nuovo statuto è stata sancita la nascita delle Acli Colf Associazione di Promozione Sociale e la nomina della neo presidenza: riconfermata alla sua guida, Giamaica Puntillo, eletta all’unanimità dai delegati presenti. I lavori della prima giornata sono stati caratterizzati dalla relazione introduttiva della segretaria nazionale uscente, alla quale sono seguiti tutti gli interventi previsti in programma. Il successivo dibattito ha evidenziato le numerose aspettative che i territori riservano verso l’Associazione e l’importanza di tematizzare alcuni temi fondamentali per il lavoro domestico.

Il giorno successivo è stata presentata la ricerca dal titolo “La mediazione tra famiglie e assistenti nel lavoro di cura“. Ad illustrarla, Gianfranco Zucca, coordinatore di Iref, e Cecilia Ficcadenti, ricercatrice che, sulla base dei dati raccolti in alcuni territori, hanno tracciato un modello di servizio di mediazione in grado di supportare famiglie e lavoratrici nel vivere insieme il rapporto professionale. La presentazione è stata poi conclusa dal vice presidente delle Acli, Stefano Tassinari, che ha indicato le possibile strategie di rilancio della Associazione. Al termine dei lavori congressuali è stata eletta all’unanimità, come nuova Presidente delle Acli Colf aps, Giamaica Puntillo e come vice presidenti Miriam Zerbinati e Marta Ginettelli.