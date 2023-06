USPP, CARCERE S.ANGELO DEI LOMBARDI. RINVENUTA DROGA, DETENUTI AGGREDISCONO AGENTI

Nel primo pomeriggio di oggi un assistente ha rinvenuto della sostanza stupefacente celata nelle scarpe di un detenuto che aveva da poco terminato un colloquio con i familiari.

Il ristretto in un attacco d’ira ha aggredito, insieme ad un altro detenuto, l’agente nell’esercizio delle sue funzioni.

“Le aggressioni ai danni degli appartenenti al corpo della Polizia Penitenziaria proseguono in tutta Italia senza tregua mostrandosi in forte crescita” – questa la denuncia di Maurizio Repola dell’USPP – “Si rappresenta la necessità di creare maggiori strutture destinate all’accoglimento di detenuti particolarmente problematici, soprattutto dal punto di vista sanitario / psichiatrico, che spesso vengono assegnati agli istituti ordinari, creando notevoli difficoltà e disagi all’intera organizzazioni.”

Il Delegato regionale Uspp della Campania, Maurizio Repola, nell’esprimere il suo plauso agli agenti di polizia penitenziaria che quotidianamente, nonostante le difficoltà operative che si riscontrano giornalmente negli istituti campani, adempie ai propri doveri istituzionali con il massimo impegno e professionalità, ribadisce l’urgenza di implementare il personale in servizio con nuove unità, quali gli allievi agenti che di qui a breve termineranno il relativo corso di addestramento.