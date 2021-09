Mario Adinolfi a sostegno di Walter Corona: “Fondamentale il ruolo della famiglia”. VIDEO

Unica presenza in Campania, per questa tornata elettorale, del Presidente Nazionale del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi, a sostegno di Walter Corona. Il presidente, infatti, nel cortile di Palazzo Paolo V é stato partecipe e protagonista dell’incontro dal titolo “La famiglia al centro per il futuro della città”. Partendo dalla vis dialettica di Mario Adinolfi, noto in ambito nazionale per le sue idee e posizioni di cattolico conservatore, si é posto l’accento sul concetto di famiglia nella società di oggi, provando a discutere di alcune proposte amministrative che mirino a rafforzarne il ruolo.

Ai microfoni di TV7 Mario Adonolfi, Presidente Nazionale del Popolo della Famiglia, intervistato da Alfredo Salzano.