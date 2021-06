Al via la VII Stagione dell’Ofb. Beatrice Rana e Stanislav Kochanovsky per un omaggio ai grandi musicisti russi

La settima stagione dell’Orchestra Filarmonica di Benevento si apre con un tributo alla grande scuola dei compositori russi. Martedì 22 giugno, alle ore 20.00, nella splendida e suggestiva cornice del Teatro romano di Benevento, l’Ofb – per la prima volta sotto la guida dal talentuoso e giovane direttore Stanislav Kochanovsky di San Pietroburgo – proporrà un programma tutto incentrato sulle pagine più intense e significative di autori della scuola musicale russa e della sua peculiare identità.

Punta di diamante della serata sarà l’autorevole e raffinata pianista Beatrice Rana, anche direttore artistico della compagine orchestrale sannita, che eseguirà il celebre Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaninov (1873-1943). Nella produzione del noto compositore, infatti, il concerto in do minore op. 18 è uno dei brani più eseguiti dai pianisti per le caratteristiche della scrittura solistica, tecnicamente brillante e ricca di intenso lirismo. Seguiranno le «Danze Polovesiane» di Aleksandr Borodin (1833-1887) mentre l’Ouverture dell’opera «Ruslan e Ludmilla» di Michail Glinka (1804-1857) aprirà la serata.

Va ricordato che la VII Stagione dell’Orchestra Filarmonica di Benevento è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Campania e con il patrocinio morale del Comune, Provincia di Benevento ed in collaborazione con la Direzione regionale dei Musei della Campania – Teatro romano di Benevento.

I biglietti possono essere acquistati in prevendita presso il Café Le Trou (corso Garibaldi – Benevento), la sera del concerto all’ingresso del Teatro e online sul sito: i-ticket