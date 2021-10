Ambito B1, il 28 ottobre partirà un corso di formazione sull’affido familiare e il 5 novembre si terrà un convegno sullo stesso tema

Nell’ambito del “Servizio Affido Familiare Sat” dell’Ambito Territoriale B1 (Benevento comune capofila e Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio comuni aderenti) gestito della Fondazione Giuseppe Ferraro Onlus, è stato attivato un corso di formazione sull’affido familiare.

Il corso è articolato in sei incontri della durata di due ore. Si svolgerà presso la sala convegni di Palazzo Paolo V a partire dal 28 ottobre e si concluderà il 14 gennaio 2022.

Si rende, inoltre, noto che il 5 novembre alle ore 16, sempre presso la sala convegni di Palazzo Paolo V, si terrà un convegno sulle tematiche dell’affido a cui interverranno: Carmela Coppola (assessore Servizi Sociali), Alessandro Verdicchio (dirigente del Settore Servizi al Cittadino), Giuseppe Scialla (garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Campania), Giuseppe Acocella (Rettore dell’Università Giustino Fortunato), Gilda Panico (presidente dell’Ordine Assistenti Sociali della Campania), Giovanni Onofrio (giudice presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) e Luigi Ferraro (presidente della Fondazione Giuseppe Ferraro Onlus). Modererà l’incontro il giornalista Alfredo Salzano.

Nel rispetto delle norme anti Covid, la partecipazione sarà riservata a un massimo di 45 persone. Pertanto, per partecipare è necessario inviare apposita richiesta all’indirizzo [email protected] , nonché essere in possesso del green pass o dell’esito di un tampone.

Il convegno ha l’obiettivo di porre l’attenzione sull’istituto dell’affido familiare e sulla sua importanza nei progetti di tutela dei minori che vivono in situazione di disagio all’interno della propria famiglia. Sarà altresì un’importante momento di condivisione delle metodologie e strategie di intervento per avviare e sostenere l’ingresso del minore in famiglia e per la gestione della vita quotidiana e dei rapporti con la famiglia di origine.